NYT: адміністрація Трампа розраховує отримати Гренландію без вторгнення

Цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план взяття під контроль Гренландії.

Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела.

План взяття Гренландії під контроль обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки США, він охоплює низку міністерств, яким вже надіслали конкретні інструкції.

Зазначається, що цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США. Втім, силовий сценарій захоплення Гренландії ніколи серйозно не розглядали.

Радники Дональда Трампа обговорювали використання рекламних кампаній та кампаній у соціальних мережах для впливу на громадську думку на острові, щоб переконати його мешканців звернутись до США з проханням про приєднання.

Можливо, кампанія з поширення інформації США включатиме несподіване звернення до спільної спадщини гренландців з корінним народом інуїтів Аляски, що знаходиться майже за 2,5 тис. миль.

Також адміністрація Трампа вивчає фінансові стимули для гренландців, зокрема можливість заміни субсидій у розмірі 600 млн доларів, які Данія надає острову, щорічною виплатою близько 10 тис. доларів на кожного гренландця.

Дехто у адміністрації Трампа вважає, що ці витрати можна буде компенсувати новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, до яких належать рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафта.