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NYT: адміністрація Трампа розраховує отримати Гренландію без вторгнення

Цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США.

NYT: адміністрація Трампа розраховує отримати Гренландію без вторгнення
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план взяття під контроль Гренландії. 

Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела.

План взяття Гренландії під контроль обговорювався на кількох засіданнях Ради національної безпеки США, він охоплює низку міністерств, яким вже надіслали конкретні інструкції.

Зазначається, що цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США. Втім, силовий сценарій захоплення Гренландії ніколи серйозно не розглядали.

Радники Дональда Трампа обговорювали використання рекламних кампаній та кампаній у соціальних мережах для впливу на громадську думку на острові, щоб переконати його мешканців звернутись до США з проханням про приєднання.

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Можливо, кампанія з поширення інформації США включатиме несподіване звернення до спільної спадщини гренландців з корінним народом інуїтів Аляски, що знаходиться майже за 2,5 тис. миль.

Також адміністрація Трампа вивчає фінансові стимули для гренландців, зокрема можливість заміни субсидій у розмірі 600 млн доларів, які Данія надає острову, щорічною виплатою близько 10 тис. доларів на кожного гренландця.

Дехто у адміністрації Трампа вважає, що ці витрати можна буде компенсувати новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, до яких належать рідкісноземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафта.

  • Минулого року Трамп заявив, що є необхідністю "володіння і контроль над  Грендандією" для нацбезпеки США. Він це також повторив у березні під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

  • За даними опитування, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною.

  • Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб.

  • Коім Трампа, схожі заяви робив і Джей Ді Венс. Віцепрезидент США звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів. 

  • Населення найбільшого острова планети складає лише 57 тисяч осіб. У 2009 році Гренландії було надано широкі права у складі Королівства Данія – зокрема можливість проголосити незалежність від Копенгагена шляхом референдуму.

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