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США і Росія майже шість годин проводили переговори. Про Україну не йшлося

Сторони зосередилися на відновленні дипломатичних звязків і питанні дипломатичої власності.

США і Росія майже шість годин проводили переговори. Про Україну не йшлося
прапори США і Росії
Фото: ukrinform.ua

США і Росія 10 квітня провели переговори у Стамбулі, які тривали майже шість годин у будівлі російського консульства, передає Reuters.

Сторони заявили, що досягли прогресу в нормалізації роботи своїх дипломатичних місій. 

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Переговори вели заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер та новий посол Росії у Вашингтоні Олександр Дарчієв.

Представник Держдепартаменту раніше заявляв, що про Україну не йтиметься.

Обидві сторони наголосили на важливості відновлення прямих авіарейсів між Росією та США для розширення ділових зв'язків та контактів. Також делегації обох держав обмінялися нотами для завершення роботи над домовленістю про забезпечення стабільності дипломатичного банківського обслуговування двосторонніх місій.

У заяві йдеться, що делегації також обговорили проведення найближчим часом повторної зустрічі з цих питань.

На перемовинах розглядали проблему дипломатичної власності: Вашингтон раніше ввів обмеження на шість російських об'єктів як-от маєток Кілленворт на Лонг-Айленді, «дачу» Пайонір-Пойнт у Меріленді, російські консульства у Сан-Франциско та Сіетлі, а також торгові представництва у Вашингтоні та Нью-Йорку.

  • Після повернення Дональда Трампа до Білого дому між Москвою і Вашингтоном відновилися активні контакти. Одним з напрямків переговорів є спроби врегулювання війни в Україні. Трамп вважає, що йому під силу закінчити війну.
  • Американська і російська делегації декілька разів зустрічалися в Саудівській Аравії для обговорення шляхів до припинення вогню. Також були зустрічі американців із українцями.
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