Ціни на золото продовжують зростати внаслідок загострення торгової війни між США та Китаєм

Ціни на золото продовжили зростання в четвер, викликане ескалацією торговельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм, навіть після того, як президент Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу в митах для інших країн, передає Reuters.

Спотове золото подорожчало на 1% до 3113,20 доларів США за унцію о 09:55 за Гринвічем в середу після найбільшого денного зростання з жовтня 2023 року. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1,6% до $3129,90.

«Ми просто живемо у світі надзвичайної невизначеності. Ми просто не знаємо, куди піде ця торгова війна... Я думаю, що протягом цього року золото дорожчатиме», — сказав Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів WisdomTree.

У середу Трамп заявив, що тимчасово знизить значні мита, які він щойно ввів для десятків країн, але підвищив мито для Китаю до 125% зі 104% після рішення Пекіна ввести 84% мито на американські товари.

Золото вважаються надійним “притулком” серед геополітичної та економічної невизначеності та, як правило, процвітає в середовищі низьких процентних ставок. Спотові ціни на золото зберегли тенденцію до зростання з минулого року, і цього року зросли більш ніж на 18%.

«Мій прогноз (для золота) становить 3600 доларів приблизно через рік із великим ризиком зростання, і я не здивуюся, якщо ми досягнемо 4000 доларів», — сказав Шах.

Срібло подешевшало на 0,3% до 30,95 доларів за унцію, платина втратила 0,8% до 930,19 доларів, а паладій подешевшав на 1,9% до 914,20 доларів.