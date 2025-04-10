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Ціни на золото продовжують зростати внаслідок загострення торгової війни між США та Китаєм

Золото вважається надійним “притулком” серед геополітичної та економічної невизначеності.

Ціни на золото продовжують зростати внаслідок загострення торгової війни між США та Китаєм
Фото: thebalance.com

Ціни на золото продовжили зростання в четвер, викликане ескалацією торговельної війни між Сполученими Штатами та Китаєм, навіть після того, як президент Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу в митах для інших країн, передає Reuters. 

Спотове золото подорожчало на 1% до 3113,20 доларів США за унцію о 09:55 за Гринвічем в середу після найбільшого денного зростання з жовтня 2023 року. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1,6% до $3129,90.

«Ми просто живемо у світі надзвичайної невизначеності. Ми просто не знаємо, куди піде ця торгова війна... Я думаю, що протягом цього року золото дорожчатиме», — сказав Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів WisdomTree.

У середу Трамп заявив, що тимчасово знизить значні мита, які він щойно ввів для десятків країн, але підвищив мито для Китаю до 125% зі 104% після рішення Пекіна ввести 84% мито на американські товари.

Золото вважаються надійним “притулком” серед геополітичної та економічної невизначеності та, як правило, процвітає в середовищі низьких процентних ставок. Спотові ціни на золото зберегли тенденцію до зростання з минулого року, і цього року зросли більш ніж на 18%.

«Мій прогноз (для золота) становить 3600 доларів приблизно через рік із великим ризиком зростання, і я не здивуюся, якщо ми досягнемо 4000 доларів», — сказав Шах.

Срібло подешевшало на 0,3% до 30,95 доларів за унцію, платина втратила 0,8% до 930,19 доларів, а паладій подешевшав на 1,9% до 914,20 доларів.

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