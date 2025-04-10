Росія і США обмінялися засудженими. З російської колонії звільнили засуджену за донат для України

Ксенія Кароліна була засуджена до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Фото: ехо Ксенія Кареліна

Росія і США провели обмін в'язнями на знак продовження розбудови довіри, повідомляє газета Wall Street Journal. Обмін відбувся сьогодні вранці в Абу-Дабі.

Росіяни відпустили Ксенію Кареліну – громадянку і Росії, і США, засуджену до 12 років колонії суворого режиму за те, що вона пожертвувала менш ніж $100 на українську благодійність. Росія розцінила це як "державну зраду".

Штати відпустили Артура Петрова – громадянина Німеччини і Росії, заарештованого в 2023 на Кіпрі за американським запитом у зв'язку з експортом чутливої електроніки в обхід санкцій.

Посадовці ЦРУ повідомили, що розмови про обмін проводили їхній директор Джон Реткліфф та високопосадовці російської розвідки. Це свідчить про поглиблення відносин між розвідувальними службами Штатів і росіян. За даними джерел газети, Реткліфф після призначення на посаду вже декілька разів мав телефонні розмови з головою ФСБ Бортніковим та керівником Служби зовнішньої розвідки Наришкіним.

Реткліфф особисто прилетів до Абу-Дабі, аби забрати Кареліну.

"Сьогодні президент Трамп повернув додому з Росії ще одну помилкового засуджену американку. Пишаюся офіцерами ЦРУ, які працювали невтомно, щоб підтримати ці зусилля, і ми вдячні уряду ОАЕ за долучення до обміну ", – прокоментував директор ЦРУ.

Речник ЦРУ сказав, що "обмін доводить важливість підтримування відкритою лінії комунікації з Росією, попри глибокі виклики в наших двосторонніх відносинах".

Це вже другий обмін ув'язненими відколи Дональд Трамп повернувся до Овального кабінету. Попередній відбувся в лютому, паралельно з зустріччю американської і російської делегацій в Саудівській Аравії.

Сьогодні теж відбуваються переговори між Москвою і Вашингтоном: делегації зустрілися у Стамбулі, щоб обговорити нормалізацію роботи дипломатів.