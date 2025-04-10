Чехія відмовилась робити крок до впровадження євро

У Чехії міністерство фінансів та національний банк виступили проти встановлення урядом дати входження до єврозони.

Як пише "Європейська правда", країна відповідає Маастрихським критеріям запровадження єдиної валюти і зобов'язалася це зробити при вступі до ЄС у 2004 році.

Проте, за словами міністра фінансів Збінєка Станюри, "досвід інших країн свідчить, що ключовим фактором є підтримка з боку населення". Згідно з опитуваннями, лише чверть громадян Чехії підтримують відмову від крони - валюти "з давньою традицією" - та перехід на євро.

Позиція мінфіну полягає у тому, що визначати дату входження до єврозони можна лише тоді, коли цей крок будуть вважати правильним не менше половини чехів.

Прем'єр Петр Фіала та президент Петр Павел підтримують запровадження євро. Проте консервативне крило керівної партії "Громадянські демократи" виступає проти припинення обігу крони.