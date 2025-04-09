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Польща інвестуватиме у виробництво боєприпасів калібру 155 мм

Країна також підписала контракт зі США на купівлю тротилу.

Польща інвестуватиме у виробництво боєприпасів калібру 155 мм
боєприпаси 155 мм, фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

Польща розбудовує свою військову промисловість – країна вкладатиме кошти у виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

Про це повідомив заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик на своїй сторінці у соцмережі Х.

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За його словами, Польща – найбільший виробник тротилу в НАТО, тож вона підписала контракт із США на отримання 18 тисяч тонн тротилу вартістю 1,2 млрд. злотих.

«У той же час ми інвестуємо 3 млрд злотих в нові заводи з виробництва боєприпасів калібру 155 мм. Це прорив у польсько-американському альянсі та величезний крок для нашої військової промисловості», - зауважив Томчик.

  • Україна має потребу у боєприпасах великого калібру для фронту.
  • У Європейській комісії висловили сподівання, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.
  • На снаряди виділяє 378 мільйонів доларів Норвегія.
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