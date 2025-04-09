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Reuters: У США мігрантам загрожують щоденні штрафи за перебування в країні

Штрафи стосуються приблизно 1,4 мільйона мігрантів у США.

Reuters: У США мігрантам загрожують щоденні штрафи за перебування в країні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче штрафувати мігрантів на суму до 998 доларів щоденно за те, що вони перебувають у Штатах. У разі несплати штрафів, планують  конфісковувати майно мігрантів.

Про це пише Reuters.

Штрафи випливають із закону 1996 року, який вперше застосували у 2018 році, під час першого терміну президентства Трампа.

Штрафи випливають із закону 1996 року, який вперше ввели в дію в 2018 році, під час першого терміну президентства Дональда Трампа. Адміністрація Трампа планує застосувати штрафи "заднім числом" на термін до п'яти років. Це може призвести до штрафів у розмірі понад 1 мільйон доларів.

Згідно з урядовими електронними листами, з якими ознайомилося агентство, адміністрація Трампа також розглядає можливість конфіскації майна іммігрантів, які не сплачують штрафи.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що нелегальні іммігранти в США повинні використовувати мобільний додаток CBP Home, щоб "самостійно депортуватись і залишити країну зараз".

"Якщо вони цього не зроблять, вони зіткнуться з наслідками. Це включає штраф у розмірі 998 доларів на день за кожен день, коли нелегальний іноземець прострочив своє остаточне рішення про депортацію, сказала Маклафлін.

Міністерство внутрішньої безпеки попередило про введення штрафів у своєму дописі в соцмережах від 31 березня.

Згідно з переглянутими Reuters електронними листами, Білий дім вимагає від Митної та прикордонної служби США вирішити питання штрафів, конфіскації майна мігрантів, які не платять, і продажу їхніх активів. Ще одним варіантом конфіскації майна може стати відділ конфіскації цивільних активів Міністерства юстиції.

Заплановані штрафи стосуються приблизно 1,4 мільйона мігрантів, які були депортовані за рішенням імміграційного судді.

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