У Франції заарештували чоловіка за погрозу вбивством судді, яка засудила Ле Пен

76-річний чоловік опублікував фотографію гільйотини у своєму обліковому записі X і написав: “Це те, що заслуговує ця сука”.

У Франції за підозрою у погрозах вбивством на адресу судді, яка заборонила лідерці французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен балотуватися на пост президента в 2027 році, заарештували чоловіка, пише Reuters.

Прокуратура в Бобіньї, на північний схід від Парижа, повідомила сьогодні, що 76-річний чоловік, чиє ім'я не вказується, опублікував фотографію гільйотини у своєму обліковому записі X і написав: “Це те, що заслуговує ця сука” ‒ щодо судді Бенедикте де Пертуї.

Де Пертуї потрапила під захист поліції після отримання погроз убивством та публікації її домашньої адреси в Інтернеті. Фотографії судді були опубліковані у соціальних мережах та на ультраправих політичних сайтах.

Чоловік, якого затримали, проживає в передмісті Парижа Ла Гаренн-Коломб, його взяли під варту вчора. Він підозрюється в погрозах убивством та неповазі до судової посадової особи.

Де Пертуї визнала у березні Ле Пен і ще 20 осіб із “Національного об'єднання” винними у розкраданні коштів ЄС. Вона заборонила Ле Пен балотуватися на посаду на п'ять років, що позбавить її можливості брати участь у президентських виборах 2027 року, якщо рішення не скасують в апеляції.

Ле Пен заявила, що стала жертвою “полювання на відьом”, і її покарання рівнозначне втручанню суддів у демократію. Вона критикувала погрози вбивством на адресу суддів і пообіцяла використовувати всі законні засоби, щоб скасувати заборону.