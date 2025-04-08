У Парижі палає сортувальний центр - місту загрожує токсичний дим

Через пожежу у центрі сортування сміття в 17-му окрузі Парижа влада французької столиці попередила містян про загрозу токсичного диму.

Як пише Le Parisien, займання сталося поряд з міським судом у Порт-де-Кліші. Пожежна сигналізація спрацювала у підвалі сортувального центру Syctom. Вогонь швидко поширився, бо там обробляють відходи з картону, паперу та пластику.

На ліквідацію пожежі було мобілізовано 200 співробітників служби з надзвичайних ситуацій та 60 одиниць техніки з 12 пожежних частин. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Через вогонь перекрито рух кільцевою дорогою Парижа в обох напрямках. Містян просять подбати про власну безпеку, бо у димі можуть міститися шкідливі речовини.