Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні готує зустріч із Трампом

Зустріч прем’єрки Італії Джорджії Мелоні з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції на курорті Мар-а-Лаго, СШ

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні готує зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Corriere della sera.

Зазначається, що Мелоні планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом на 16 квітня.

В уряді Італії очікують, що Мелоні може сприяти переговорам між Європою та Сполученими Штатами, щоб уникнути торгової війни.

Ймовірно, прем’єрка Італії може запропонувати повернутися до нульових тарифів, або ж скоротити їх вдвічі - до рівня 10%.

“Ми, очевидно, не поділяємо вибір Сполучених Штатів, але ми готові розгорнути всі інструменти, як переговорні, так і економічні, необхідні для підтримки нашого бізнесу”, - сказала Мелоні.

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