Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні готує зустріч із Трампом

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні готує зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Corriere della sera.
Зазначається, що Мелоні планує зустріч із президентом США Дональдом Трампом на 16 квітня.
В уряді Італії очікують, що Мелоні може сприяти переговорам між Європою та Сполученими Штатами, щоб уникнути торгової війни.
Ймовірно, прем’єрка Італії може запропонувати повернутися до нульових тарифів, або ж скоротити їх вдвічі - до рівня 10%.
“Ми, очевидно, не поділяємо вибір Сполучених Штатів, але ми готові розгорнути всі інструменти, як переговорні, так і економічні, необхідні для підтримки нашого бізнесу”, - сказала Мелоні.
Мита Трампа: що відомо
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3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
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Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
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Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
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Раніше повдіомлялося, що держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.
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Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.
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Уряд Великої Британії опублікував список товарів, щодо яких можут ввести митаня у відповідь на дії адміністрації Дональда Трампа.
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Тепер Трамп спілкується з представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю, щоб домовитися про індивідуальні торговельні угоди, які могли б пом’якшити запропоновані мита.
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Тим часом Європа готується до напливу китайських товарів після запровадження мит США.
- ЄС готує митні контрзаходи проти США на 28 млрд доларів через торгову ескалацію з боку адміністрації Дональда Трампа.