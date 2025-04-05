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CNN: Трамп веде переговори з В’єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо пом’якшення мит

Нещодавно президент США заявив, що він відкритий для переговорів щодо торгівлі.

CNN: Трамп веде переговори з В’єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо пом’якшення мит
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп спілкується з представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю, щоб домовитися про індивідуальні торговельні угоди, які могли б пом’якшити запропоновані мита для цих країн до настання крайнього терміну наступного тижня, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

 

Контакти Трампа з цими країнами розглядаються як перша хвиля переговорів на тлі вироблення країнами світу стратегії відповіді Сполученим Штатам. Деякі, наприклад Китай і Канада, вже оголосили про плани вжити заходів у відповідь. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, взаємні тарифи набудуть чинності 9 квітня о 12:01 за північноамериканським східним часом.

Попри впевненість старшого радника Трампа Пітера Наварро та віцепрезидента Венса, що нові тарифи означають постійне перезавантаження світової торгівлі, інші в орбіті Трампа визнали природну схильність президента укладати угоди.

"Не хотів би я бути останньою країною, яка почне переговори з Трампом. Перші, хто почнуть переговори, виграють - останні абсолютно програють. Я був свідком цього все своє життя", - написав син президента Ерік Трамп у соцмережі X. 

Вчора Трамп заявив, що він відкритий для переговорів щодо торгівлі.

"Кожна країна контактувала з нами. Це краса того, що ми робимо, ми ставимо себе на місце водія", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One. "Поки вони дають нам щось хороше. Наприклад, з TikTok як приклад, у нас є ситуація з TikTok, коли Китай, ймовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо тарифів?" Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Так завжди було".

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