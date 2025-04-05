Очільник естонського МЗС пропонує позбавити Орбана права голосу

Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавити державу-члена права голосу ‒ якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав європейців зайняти більш жорстку позицію щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і, можливо, також позбавити Угорщину права голосу, пише Der Spiegel.

“Давайте будемо чесними: для того, щоб бути розділеними, вам потрібні дві великі партії. З Угорщиною ми маємо дуже слабку країну, яка грає в команді Путіна, а не в нашій європейській команді", ‒ сказав Тсахкна.

Він додав, що стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавити державу-члена права голосу ‒ якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів.

На запитання, чи варто використовувати цю статтю, він сказав: “У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою”.