Естонія видворила росіянина, який виправдовував збройну агресію РФ

У ніч на 5 квітня Естонія видворила з країни росіянина Костянтина Горлова. У поліції країни заявили, Горлов становив загрозу для безпеки естонської держави та громадського порядку.

Про це пише ERR.

Уряд Естонії анулював дозвіл на довгострокове проживання росіянина, а також заборонили в'їзд до країни.

10 березня окружний суд Харьюма визнав Горлова винним в виправданні злочинів РФ в соцмережі Tiktok і засудив його до штрафу в 800 євро.

Горлова звинуватили у тому, що 18 серпня минулого року "демонстрував символ акту агресії і геноциду – елемент герба Російської Федерації – в публічному потоці на платформі соціальних мереж Tiktok".

У поліції Естонії додають, що Горлов підтримує військові та пропагандистські цілі Росії та має контакти з російськими спецслужбами та особами, які діють в інтересах військових.

"Саме Горлов створив і розвинув бійцівський клуб, пов'язаний з Російським імператорським легіоном, під час тренувань якого практикується холодна зброя. Крім того, Горлов активно працює в соціальних мережах заради російської пропаганди", додають в Управлінні поліції оборони Естонії.