Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 616 дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 616 українських дітей, 1863 — зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Більше ніж 2479 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 5 квітня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 616 дітей загинули та понад 1863 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій — 636, Харківській — 480, Херсонській — 202, Дніпропетровській — 226, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 115.

Лише упродовж кількох останніх днів жертвами окупантів стали 26 дітей.

4 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг загинуло 9 дітей – дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовано 11 дітей – шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.

3 квітня внаслідок обстрілу м. Харків загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років.

2 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.