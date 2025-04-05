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В Київ прибули начальники штабів збройних сил Франції та Британії

Генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін зустрілися з вищим військовим керівництвом України.

В Київ прибули начальники штабів збройних сил Франції та Британії
Тьєррі Буркхардт і Ентоні Радакін
Фото: Тьєррі Буркхардт

Начальники штабів збройних сил Франції та Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін прибули у Київ, де зустрілися із Президентом Володимиром Зеленським та главою міноборони України Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Фото: Тьєррі Буркхардт

Про це у мережі "Х" повідомив генерал Тьєррі Буркхардт.

"Київ. Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіним", — пише  генерал Буркхардт.

Фото: Тьєррі Буркхардт

Головною метою візиту начальників збройних сил Франції і Британії до України є збереження підтримки ЗСУ, що дозволяє українцям продовжувати боротьбу, визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії, яка є основною гарантією безпеки країни, а також обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією та Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.

Фото: Тьєррі Буркхардт

"Разом ми прагнемо гарантувати стійкий і тривалий мир в Україні — необхідну умову безпеки європейського континенту", — наголосив генерал.

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