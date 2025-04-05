Вночі росіяни атакували Київщину БпЛА, є пошкодження

У ніч на 5 квітня російські військові атакували Київщину БпЛА. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомляє Київська ОВА.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок. Там пошкоджена покрівля та вибиті вікна. Також ліквідована пожежа травяного настилу.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — зазначають в ОВА.