Вночі росіяни атакували Київщину БпЛА, є пошкодження

У ніч на 5 квітня російські військові атакували Київщину БпЛА. Працювали сили ППО, є збиті цілі.
Про це повідомляє Київська ОВА.
У Броварському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок. Там пошкоджена покрівля та вибиті вікна. Також ліквідована пожежа травяного настилу.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — зазначають в ОВА.
- В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 1 загиблого та сімох поранених. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі.