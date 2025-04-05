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Вночі росіяни атакували Київщину БпЛА, є пошкодження

Пошкоджень зазнав приватний будинок.

Вночі росіяни атакували Київщину БпЛА, є пошкодження
Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

У ніч на 5 квітня російські військові атакували Київщину БпЛА. Працювали сили ППО, є збиті цілі.

Про це повідомляє Київська ОВА.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок. Там пошкоджена покрівля та вибиті вікна. Також ліквідована пожежа травяного настилу.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — зазначають в ОВА. 

  • В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 1 загиблого та сімох поранених. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі. 
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