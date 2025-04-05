Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено

Місто обстріляли балістикою та ударними дронами за один вечір.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що у місті завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Далі, за словами посадовця, працюватимуть міські штаби та комунальники.

За останньою інформацією, внаслідок ракетної атаки загинуло 18 людей, половина з яких діти. Кількість постраждалих наразі становить 61 особу.

"Шахедний" обстріл забрав життя однієї жінки, п'ятеро людей зазнали поранень. Пошкоджено інфраструктуру міського електротранспорту, частина трамваїв у суботу не вийдуть на маршрути через перебиті рейки та контактну мережу.