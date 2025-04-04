Служба зовнішньої розвідки України викрила ще одного капітана "тіньового флоту" РФ

Служба зовнішньої розвідки України працює над викриттям схем "тіньового флоту" РФ, що забезпечує фінансові потреби Кремля для ведення війни проти України, а також капітанів цих суден. У полі зору розвідників перебувають уже понад 300 таких капітанів.

Про це повідомили у СЗР.

"Кожен, хто бере участь у діяльності російського "тіньового" флоту, долучається до співучасників збройної агресії рф проти нашої держави. Серед них – капітани суден "тіньового" флоту, які свідомо погоджуються сприяти наповненню російської казни «кривавими» нафтодоларами. Уклавши угоду з агресором, вони добровільно йдуть на низку злочинів і правопорушень, які допомагають кремлю обходити санкції", — ідеться у повідомленні.

Зокрема капітани суден "тіньового флоту" РФ вимикають автоматичні ідентифікаційні системи (AIS), здійснюють вкрай небезпечні для екології операції з перевантаження нафти на інші судна (STS), виконують рейси на танкерах, що мають неналежне страхування.

"Українська розвідка виявляє і відстежує капітанів суден "тіньового" флоту рф. Яскравим прикладом є діяльність капітана танкера BODHI (ІМО 9144782, перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС) – громадянина рф дмітрія анатолієвіча бондюка (DMITRIY BONDYUK). 11 січня 2025 року зазначене судно під його командуванням вийшло з порту "Туапсе" (Чорне море) з вантажем російських нафтопродуктів обсягом 65,1 тис. тонн, тримаючи курс до Сінгапуру. На сьогодні танкер рухається акваторією Південно-Китайського моря у бік пункту призначення – порт "Янтай"(Китай)", — пишуть розвідники.

За даними зовнішньої розвідки, Дмитро Бондюк народився 15 червня 1985 року у м. Новоросійськ.

Фото: СЗР

Має внутрішній паспорт громадянина РФ № 0305859790, виданий відділом внутрішніх справ Приморського округу м. Новоросійськ Краснодарського краю від 5 липня 2005 року, та закордонний паспорт № 764677941. Користується номером телефона +79034538549. Має дві електронні адреси: [email protected] та [email protected].

Проживає за адресою: Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Тіниста, 7.

"У полі зору СЗР України вже перебуває понад 300 капітанів "тіньового флоту" РФ, і ця цифра постійно збільшується. Найближчим часом планується посилення санкційного тиску як на «тіньовий флот» РФ, так і на його капітанів, на кшталт Д. Бондюка", — додають у СЗР.