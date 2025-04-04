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Служба зовнішньої розвідки України викрила ще одного капітана "тіньового флоту" РФ

У полі зору українських розвідників перебувають уже понад 300 капітанів російського "тіньового флоту".

Служба зовнішньої розвідки України викрила ще одного капітана "тіньового флоту" РФ
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України працює над викриттям схем "тіньового флоту" РФ, що забезпечує фінансові потреби Кремля для ведення війни проти України, а також капітанів цих суден. У полі зору розвідників перебувають уже понад 300 таких капітанів.

Про це повідомили у СЗР.

"Кожен, хто бере участь у діяльності російського "тіньового" флоту, долучається до співучасників збройної агресії рф проти нашої держави. Серед них – капітани суден "тіньового" флоту, які свідомо погоджуються сприяти наповненню російської казни «кривавими» нафтодоларами. Уклавши угоду з агресором, вони добровільно йдуть на низку злочинів і правопорушень, які допомагають кремлю обходити санкції", — ідеться у повідомленні.

Зокрема капітани суден "тіньового флоту" РФ вимикають автоматичні ідентифікаційні системи (AIS), здійснюють вкрай небезпечні для екології операції з перевантаження нафти на інші судна (STS), виконують рейси на танкерах, що мають неналежне страхування. 

"Українська розвідка виявляє і відстежує капітанів суден "тіньового" флоту рф. Яскравим прикладом є діяльність капітана танкера BODHI (ІМО 9144782, перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС) – громадянина рф дмітрія анатолієвіча бондюка (DMITRIY BONDYUK). 11 січня 2025 року зазначене судно під його командуванням вийшло з порту "Туапсе" (Чорне море) з вантажем російських нафтопродуктів обсягом 65,1 тис. тонн, тримаючи курс до Сінгапуру. На сьогодні танкер рухається акваторією Південно-Китайського моря у бік пункту призначення – порт "Янтай"(Китай)", — пишуть розвідники. 

За даними зовнішньої розвідки, Дмитро Бондюк народився 15 червня 1985 року у м. Новоросійськ. 

Фото: СЗР

Має внутрішній паспорт громадянина РФ № 0305859790, виданий відділом внутрішніх справ Приморського округу м. Новоросійськ Краснодарського краю від 5 липня 2005 року, та закордонний паспорт № 764677941. Користується номером телефона +79034538549. Має дві електронні адреси: [email protected] та [email protected]

Проживає за адресою: Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. Тіниста, 7.

"У полі зору СЗР України вже перебуває понад 300 капітанів "тіньового флоту" РФ, і ця цифра постійно збільшується. Найближчим часом планується посилення санкційного тиску як на «тіньовий флот» РФ, так і на його капітанів, на кшталт Д. Бондюка", — додають у СЗР.

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