Ворог пошкодив інфраструктуру у Нікопольському районі Дніпропетровщини, є поранений

Упродовж 4 квітня російська армія атакувала громади Нікопольського району. Унаслідок ворожих обстрілів постраждав 82-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Артобстрілами та дронами-камікадзе ворог протягом дня тероризував Нікопольщину. Агресор бив по районному центру, Марганецькій та Покровській громадах", — каже він.
Під час однієї з ворожих атак постраждав 82-річний чоловік. У нього осколкові поранення, лікуватиметься амбулаторно.
Від ударів РФ пошкоджень зазнала інфраструктура, сім приватних будинків, господарська споруда, гараж, автопричіп. Пошкоджені також лінія електропередач, газогін, з десяток сонячних панелей.
За уточненою інформацією, вночі російські війська вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там потрощені 12 приватних осель.
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