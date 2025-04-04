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Ворог пошкодив інфраструктуру у Нікопольському районі Дніпропетровщини, є поранений

Унаслідок ударів по Нікопольщині постраждав літній чоловік.

Ворог пошкодив інфраструктуру у Нікопольському районі Дніпропетровщини, є поранений
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 4 квітня російська армія атакувала громади Нікопольського району. Унаслідок ворожих обстрілів постраждав 82-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Артобстрілами та дронами-камікадзе ворог протягом дня тероризував Нікопольщину. Агресор бив по районному центру, Марганецькій та Покровській громадах", — каже він. 

Під час однієї з ворожих атак  постраждав 82-річний чоловік. У нього осколкові поранення, лікуватиметься амбулаторно. 

Від ударів РФ пошкоджень зазнала інфраструктура, сім приватних будинків, господарська споруда, гараж, автопричіп. Пошкоджені також лінія електропередач, газогін, з десяток сонячних панелей.  

За уточненою інформацією, вночі російські війська вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там потрощені 12 приватних осель. 

  • Ракетний обстріл Кривого Рогу: кількість поранених унаслідок російського удару зросла до 17. Ще чотири людини убиті. З 17 потерпілих 11 людей залишаються в лікарні. Серед пошкоджених об'єктів – дев'ять багатоповерхових будинків, авто. Гаражі, пошта, АЗС та адмінбудівлі. 
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