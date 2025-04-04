Ворог пошкодив інфраструктуру у Нікопольському районі Дніпропетровщини, є поранений

Упродовж 4 квітня російська армія атакувала громади Нікопольського району. Унаслідок ворожих обстрілів постраждав 82-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Артобстрілами та дронами-камікадзе ворог протягом дня тероризував Нікопольщину. Агресор бив по районному центру, Марганецькій та Покровській громадах", — каже він.

Під час однієї з ворожих атак постраждав 82-річний чоловік. У нього осколкові поранення, лікуватиметься амбулаторно.

Від ударів РФ пошкоджень зазнала інфраструктура, сім приватних будинків, господарська споруда, гараж, автопричіп. Пошкоджені також лінія електропередач, газогін, з десяток сонячних панелей.

За уточненою інформацією, вночі російські війська вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там потрощені 12 приватних осель.