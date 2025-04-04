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З окупованих росіянами територій евакуювали ще двох молодих українців

Ідеться про 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.

З окупованих росіянами територій евакуювали ще двох молодих українців
фото ілюстративне
Фото: Дарія Зарівна

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій двох українців — 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, дівчина разом із матір’ю працювали біля землі, вирощували овочі, але після російської окупації їхнє господарство було зруйноване, тож  родина втратила джерело доходу й не мала змоги виїхати самостійно.

«Хлопець із порушенням слуху опинився в окупації ще на початку повномасштабного вторгнення. Його батько тривалий час шукав спосіб вивезти сина в безпечне місце, і зрештою це вдалося», - додав керівник ОПУ.

  • 2 квітня ще двох українських дітей вдалося врятувати з окупації в межах ініціативи Bring Kids Back UA.
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