З окупованих росіянами територій евакуювали ще двох молодих українців

Ідеться про 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій двох українців — 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, дівчина разом із матір’ю працювали біля землі, вирощували овочі, але після російської окупації їхнє господарство було зруйноване, тож родина втратила джерело доходу й не мала змоги виїхати самостійно.

«Хлопець із порушенням слуху опинився в окупації ще на початку повномасштабного вторгнення. Його батько тривалий час шукав спосіб вивезти сина в безпечне місце, і зрештою це вдалося», - додав керівник ОПУ.