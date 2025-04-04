Росіяни будують два нових військових кораблі в окупованому Криму, — ВМС

У тимчасово окупованому Криму росіяни будують два десантних кораблі "Іван Москаленко" та "Іван Рогов" на заводі "Залив" в Керчі. Відомо, що судна здатні перевозити вертольоти. Скільки буде тривати будівництво — ще невідомо.

Про це Суспільному Крим розповів речник Військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Зараз будівництво відбувається на тій стадії, коли до кінцевого результату ще доволі довго. Тому, можливо, вони розраховують на якусь зміну ситуації. І тому будівництво триває. Треба зрозуміти, що завод "Залив", який вони так само незаконно вкрали разом з Кримом в України, був доволі сучасним заводом і свого часу росіяни були здивовані рівнем оснащення цього підприємства", — розповів Дмитро Плетенчук.

Військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький розповів, що на заводі "Залив" раніше не займалися будуванням військових кораблів.

"В Росії нічого подібного немає. От вони це все використовують незаконно. Ті підприємства, які формально керують цими окупованими потужностями, вони перебувають під санкціями. І невідомо ще, коли буде побудовано і чи буде взагалі. Там, до речі, були побудовані ті кораблі, один із них "Циклон", які були уражені нашими ракетами", — зазначив Заблоцький.