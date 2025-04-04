Слідство встановило, що при виконанні вказаних робіт комунальник та співучасники вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та штучно завищували вартість послуг і матеріалів.

У Кривому Розі угруповання на чолі з директором комунального підприємства підозрюють у заволодінні 7 млн грн, виділених, серед іншого, на утримання кладовищ та перевезення тіл загиблих захисників.

За даними слідства, директор комунального підприємства Криворізької міської ради розробив схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та ремонт покриття у скверах на території м. Кривого Рогу.

До злочинної організації посадовець залучив начальників відділів виконкому і комунального підприємства Криворізької міськради, директорів товариств, підприємців і бухгалтера.

У період 2023-2024 років за результатами тендерної процедури підозрювані укладали договори щодо утримання кладовищ, міжміських транспортних перевезень тіл загиблих захисників та ремонту об’єктів благоустрою.

При виконанні вказаних робіт фігуранти вносили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та штучно завищували вартість послуг і матеріалів.

Надалі на рахунки товариств систематично перераховувались бюджетні кошти, які підозрювані розподіляли між собою.

Внаслідок протиправних дій фігурантів місцевому бюджету завдано збитків на суму майже 7 млн гривень.

У ході проведення майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання, роботи та у транспортних засобах підозрюваних вилучено понад 1 мільйон гривень, 68 тис доларів США та 28 тис євро готівкою, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, автомобілі, документацію, чорнові записи.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 9 учасників злочинної організації.

Наразі трьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Щодо інших підозрюваних обрання запобіжних заходів вирішується.

Слідчі дії тривають.