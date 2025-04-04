У НАТО підтвердили, що Росія не дотримується зобов'язання не бити по енергетиці

Високопосадовець НАТО під час зустрічі з журналістами у штаб-квартирі у четвер підтвердив, що Росія не дотримується часткового припинення вогню, що передбачає заборону на удари по українській енергетичній інфраструктурі. В Альянсі вважають, що Росія не збирається призупиняти військові операцій, пише Wall Street Journal.

Цей високопосадовець також сказав, що Росія витісняє українські війська з захоплених ними частин Курської області. Він додав, що загалом росіяни мають 620 000 військових у зоні конфлікту.

Також вони збираються призвати ще 160 000 осіб – більше, ніж минулого року. Це свідчить про те, що військові цілі Москви не змінилися.

Спроби встановити часткове припинення вогню

Україна і Росія 25 березня взяли на себе зобов'язання припинити вогонь по енергетичних об'єктах, а також забезпечувати безпечне судноплавство в Чорному морі. Наступної ночі після домовленості не бити по енергетиці, яку опублікував Білий дім, росіяни справді цього не робили. Однак дуже скоро відновили удари.

Ворог за період "енергетичного перемир'я" встиг пошкодити об'єкти в декількох областях, що призводило до знеструмлення. Паралельно з цим Росія намагається звинуватити Україну в тому, що вона б'є по енергетиці. В Генштабі 3 квітня попередили, що російське МЗС готує новий фейк.

Слідкувати за дотриманням режиму тиші мали б США. Україна передала їм докази порушення.