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Росіяни обстріляли 22 населених пункти Херсонщини, троє поранених

Окупанти понівечили газо- та теплопровід, господарські споруди, магазин та приватні авто.

Росіяни обстріляли 22 населених пункти Херсонщини, троє поранених
Херсонщина (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області через російські удари поранені троє людей.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Качкарівка, Шляхове, Білозерка, Ромашкове, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Миколаївка, Львове, Новоберислав, Антонівка, Костирка, Наддніпрянське, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томарине, Дудчани та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газо- та теплопровід, господарські споруди, магазин та приватні автомобілі.

Як повідомлялося, вночі 2 квітня російська армія атакувала село Чорнобаївка на Херсонщині. Окупанти вдарили по амбулаторії, в результаті було знищене медобладнання.

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