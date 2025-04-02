У Чорнобаївці на Херсонщині російські окупанти вдарили по амбулаторії, знищене медобладнання

Унаслідок ворожої атаки у Чорнобаївці частково зруйнована місцева амбулаторія, пошкоджене медичне обладнання. Також зафіксовані руйнування у приміщеннях пошти, пекарні, будинку культури та приватних оселях.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Уночі 2 квітня російська армія атакувала село Чорнобаївка на Херсонщині, зафіксовано руйнування цивільної та соціальної інфраструктури.

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