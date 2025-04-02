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У Чорнобаївці на Херсонщині російські окупанти вдарили по амбулаторії, знищене медобладнання

Постраждалих серед місцевих жителів немає.

У Чорнобаївці на Херсонщині російські окупанти вдарили по амбулаторії, знищене медобладнання
Фото: скріншот

Уночі 2 квітня російська армія атакувала село Чорнобаївка на Херсонщині, зафіксовано руйнування цивільної та соціальної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок ворожої атаки у Чорнобаївці частково зруйнована місцева амбулаторія, пошкоджене медичне обладнання. Також зафіксовані руйнування у приміщеннях пошти, пекарні, будинку культури та приватних оселях.

Попри масований обстріл, постраждалих серед місцевих жителів немає.

  • Упродовж доби російські війська вбили на Херсонщині людину. Ще 9 осіб отримали поранення. Від ворожих обстрілів постраждали 38 населених пунктів області.
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