У Чорнобаївці на Херсонщині російські окупанти вдарили по амбулаторії, знищене медобладнання

Уночі 2 квітня російська армія атакувала село Чорнобаївка на Херсонщині, зафіксовано руйнування цивільної та соціальної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок ворожої атаки у Чорнобаївці частково зруйнована місцева амбулаторія, пошкоджене медичне обладнання. Також зафіксовані руйнування у приміщеннях пошти, пекарні, будинку культури та приватних оселях.
Попри масований обстріл, постраждалих серед місцевих жителів немає.
- Упродовж доби російські війська вбили на Херсонщині людину. Ще 9 осіб отримали поранення. Від ворожих обстрілів постраждали 38 населених пунктів області.