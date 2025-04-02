Мін’юст: лави ЗСУ вже поповнили понад 8 тисяч колишніх засуджених, ще близько 900 заяв на розгляді

Начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець заявив, що на початок квітня вже понад 8 тис. колишніх засуджених – чоловіків та жінок – поповнили лави Збройних сил України, передає Укрінформ.

Він нагадав, що після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців з-поміж звільнених з установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.

Здебільшого умовно-достроково звільнені бійці поповнили лави 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі»; 225-го окремого штурмового полку; 92-ої окремої штурмової бригади; 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр»; 95-ої окремої ДШБ; Третьої штурмової, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

Як зазначив Горобець, «ця програма дає людям другий шанс – можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен».

«Ми регулярно взаємодіємо з командуванням підрозділів, де нині служать колишні засуджені та ув’язнені. Цей діалог дозволяє нам отримувати актуальну інформацію про потреби фронту – які саме навички, спеціалізації та компетенції наразі затребувані. З іншого – ми дізнаємося: скільки триватиме підготовка наших умовно-достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення. Це дуже потрібна інформація під час проведення рекруту в установах, щоб ув’язненні усвідомлено прийняли рішення стати бійцями ЗСУ», – розповів Горобець.

Він зазначив, що багато з колишніх засуджених нині відзначені відомчими та державними нагородами за бойові подвиги.Зі свого боку, заступник командира 1-го ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» Дмитро Кулик наголосив, що колишні засуджені воюють не просто добре, а дуже героїчно.

Він також зауважив, що мотивація військових з-поміж колишніх засуджених зашкалює.

«Мабуть, таку (мотивацію) ми бачили лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тому ми дійсно дуже бережемо "спецконтингент", як до речі, всіх своїх бійців без винятку. І зрозуміло, спільно з ДКВС максимально долучаємося до рекруту колишніх ув’язнених та засуджених у наш підрозділ», – стверджує Кулик.