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Пілотний проєкт "Контракт 18-24" розширили на Нацгварію та Держприкордонслужбу

Спрощено також процедуру проходження медогляду, зокрема – лікаря-психіатра. 

Пілотний проєкт "Контракт 18-24" розширили на Нацгварію та Держприкордонслужбу
У Резерв+ є можливість підписати "Контракт 18-24"
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів розширив дію проєкту можливості укладання короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян віком до 25 років на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 11.02.2025 №153 «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану». Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України", – написав він. 

За його словами, до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України, територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора.

Спрощено також процедуру проходження медичного огляду, зокрема, лікаря-психіатра. 

Перелік штатних посад затверджується Головним управлінням Нацгвардії та Адміністрацією ДПСУ за погодженням з Генеральним штабом ЗСУ. 

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
  • У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.
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