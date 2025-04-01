Пілотний проєкт "Контракт 18-24" розширили на Нацгварію та Держприкордонслужбу

У Резерв+ є можливість підписати "Контракт 18-24"

Кабінет міністрів розширив дію проєкту можливості укладання короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян віком до 25 років на Національну гвардію та Державну прикордонну службу.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Тelegram.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 11.02.2025 №153 «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану». Поширено дію експерименту на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України", – написав він.

За його словами, до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України, територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора.

Спрощено також процедуру проходження медичного огляду, зокрема, лікаря-психіатра.

Перелік штатних посад затверджується Головним управлінням Нацгвардії та Адміністрацією ДПСУ за погодженням з Генеральним штабом ЗСУ.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"