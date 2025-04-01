Джерела в Силах оборони: Росія минулого тижня збільшила кількість авіаударів

Ворог не припиняє ударів з метою деморалізації цивільних. А також – б'є по військовій інфраструктурі.

Протягом минулого тижня Росія збільшила інтенсивність авіаударів тактичної/армійської авіації. У середньому на добу ворог завдавав 96 ударів з авіації. Максимальна інтенсивність з 24 до 30 березня склала 116 ударів, повідомили джерела ЛБ у Силах оборони. Для порівняння, минулого тижня середньодобова кількість авіаударів складала 81.

Також Росія продовжує щоденний ракетно-бомбовий терор по цивільних об’єктах адміністративних центрів (в першу чергу Києва, Харкова, Сум, Одеси, Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя), критичній та військовій інфраструктурі, зокрема з метою розхитування суспільно-політичної обстановки, деморалізуючого інформаційного тиску на цивільне населення. Акцентував удари ворог переважно на адміністративних центрах, об’єктах промисловості, транспортній інфраструктурі.

Окремо відзначили, що на Покровському напрямку інтенсивність штурмових дій ЗС ворога знову зросла після відносного "затишшя". На початку березня інтенсивність наступальних дій ворога знизилася приблизно вдвічі порівняно з лютим та в майже чотири рази у порівнянні з січнем. Проте вже в другій половині березня, згідно з статистикою ГШ ЗСУ, інтенсивність виросла і становить більше, ніж половину від тієї, яка була у січні.