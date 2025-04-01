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На Дніпропетровщині затримали 2 підозрюваних у підготовці підриву пікапу мобільної вогневої групи, а також ТЦК

Першою ціллю мав стати пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. У разі здійснення теракту російські спецслужбісти планували нове завдання для своїх агентів – підготувати вибух біля ТЦК у Нікопольському районі.

На Дніпропетровщині затримали 2 підозрюваних у підготовці підриву пікапу мобільної вогневої групи, а також ТЦК
Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримали двох підозрюваних у підготовці щонайменше двох терактів, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ. Терористи мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки.

У разі здійснення теракту російські спецслужбісти планували нове завдання для своїх агентів – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

Як зазначає СБУ, контррозвідка завчасно викрила і зірвала ворожі наміри. Обох агентів було затримано, коли вони спорядили СВП і провели дорозвідку поблизу першої «цілі» – пікапу мобільної вогневої групи.

На місці затримання у фігурантів виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, які вони заховали у пластмасову каністру та «підсилили» металевими гайками.

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За даними слідства, агентами РФ виявилися двоє місцевих жителів, один з яких – рецидивіст, що уже має судимість за крадіжки.

Обидва чоловіки потрапили у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку «легких» грошей на Телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про затримання агента ФСБ, якого окупанти хотіли «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі. Виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

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