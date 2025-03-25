На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ заявила про затримання агента ФСБ, якого окупанти хотіли «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі

Виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

СБУ заявила про затримання агента ФСБ, якого окупанти хотіли «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі
Фото: СБУ

Служба безпеки заявила, що запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації у Кривому Розі затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об’єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік.

У такий спосіб рашисти сподівалися вбити максимальну кількість громадян і одночасно ліквідувати свого поплічника як «зайвого свідка».

Як встановило розслідування, виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

За інструкцією окупантів їхній агент прибув до Кривого Рогу і отримав локацію схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Потім він приніс його до орендованої квартири, де доукомплектував вибухівку додатковими уражаючими елементами – болтами, арматурою – і приєднав телефон для дистанційної активації.

Після цього фігурант провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти СВП, замаскований під вогнегасник у рюкзаку.

Увесь цей час російська спецслужба відслідковувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали зловмисника під час підготовки до закладки СВП.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies