Наступного року розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Румунії

Влітку цього року планують запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена.

Будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

Про це розповів на конференції заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає "Інтерфакс-Україна".

"За оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці (з Сучави. Румунія, - ред.)… Зараз іде підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту. Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті", - сказав Кава.

За його словами, наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities і на 50% - коштами державного бюджету. Запуск цієї євроколії планується влітку 2025 року.

"Ця (євроколія Чоп-Ужгород, - ред.) дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород", - зазначив заступник міністра.

У 2017 році "Укрзалізниця" повідомила про запуск потяга сполученням Чернівці - Сучава із пересадкою на станції Вадул-Сірет.