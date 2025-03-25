Наступного року розпочнеться будівництво євроколії з Чернівців до Румунії

Будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.
Про це розповів на конференції заступник міністра фінансів Олександр Кава, передає "Інтерфакс-Україна".
"За оптимістичного сценарію наступного року вже може початися будівництво євроколії до міста Чернівці (з Сучави. Румунія, - ред.)… Зараз іде підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту. Чернівці мають можливість стати другим обласним центром після Ужгорода, який отримає вихід на євроколію безпосередньо в місті", - сказав Кава.
За його словами, наразі триває будівництво євроколії Чоп-Ужгород, яке фінансується на 50% за рахунок Connecting Europe Facilities і на 50% - коштами державного бюджету. Запуск цієї євроколії планується влітку 2025 року.
"Ця (євроколія Чоп-Ужгород, - ред.) дозволить не лише запустити прямі пасажирські потяги з Ужгороду в напрямку Будапешта, Братислави, Праги, Відня, Дрездена, а також дасть можливість вантажовідправникам, які працюють в Ужгороді, відправляти вантажі євроколією партнерам до Європи і так само отримувати товари, контейнери і матеріали з європейських країн безпосередньо в Ужгород", - зазначив заступник міністра.
У 2017 році "Укрзалізниця" повідомила про запуск потяга сполученням Чернівці - Сучава із пересадкою на станції Вадул-Сірет.
- Як відомо, в сусідніх з Україною країнах Євросоюзу ширина колії – 1435 мм, тоді як в Україні використовується широка колія - 1520 мм.
- 24 травня 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про намір України перейти на європейський стандарт колії. Спочатку євроколія з'єднає великі залізничні вузли й великі міста, а потім мережу поступово розширюватимуть у всій країні.
- У квітні 2023 року Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км на Львівщині та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська. Тоді ж між Україною та Польщею запустили по ній тестовий поїзд.
- Також повідомялося, що ЄС розробив стратегію переходу України на євроколію.
- У 2024 році Укрзалізниця виконала частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп - Ужгород - було перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км.
- У лютому 2025 року Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти. Цього року заплановано відремонтувати 174 км колій.