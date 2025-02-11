Кабмін дозволив Укрзалізниці витратити 7,7 млрд грн на євроколію та інші проєкти

Кабінет міністрів затвердив витрати Укрзалізниці на капітальні інвестиції у 2025 році, які вона може витратити до затвердження фінансового плану.

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Гроші будуть витрачені на капітальний ремонт залізничних колій та стрілочних переводів. Заплановано відремонтувати 174 км колій.

Також затверджено витрати на ремонт вагонів та локомотивів, на розвиток прикордонних переходів та залізничної інфраструктури (колії шириною 1435 міліметрів) у Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Нардеп Олексій Гончаренко додав, що схвалена урядом сума капітальних інвестицій Укрзалізниці -7,7 млрд грн.

З них буде витрачено:

На капремонт колій, вагонів та локомотивів – 2 млрд грн

На розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн.

На безпеку та захист персоналу – 213 млн грн

На завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.

Згідно з урядовою постановою, до затвердження фінплану, Укрзалізниця може витратити на капітальні інвестиції до 4% від суми своїх чистих активів.

Нагадаємо, що в грудні минулого року ЄБРР надав "Укрзалізниці" 300 млн євро позики на нові електровози та 180 – на генератори.