Маск хоче купити виробника ChatGPT за майже 100 мільярдів доларів

Бізнесмен 10 років тому сам брав участь у заснуванні компанії.

Адвокат Ілона Маска Марк Тоберофф підтвердив журналістам офіційну пропозицію з боку очолюваної мільярдером групи інвесторів щодо придбання компанії OpenAI - розробника популярного штучного інтелекту ChatGPT.

Як пише BBC, за фірму, яку сам Маск і заснував разом з її нинішнім очільником Семом Альтманом у 2015 році, запропонували суму у 97,4 мільярда доларів - набагато нижче 157 мільярдів, в які OpenAI була оцінена у жовтні минулого року. Зараз, на думку багатьох експертів, капіталізація компанії цілком може перевалити за 300 мільярдів в американській валюті.

Альтман відмовився прийняти пропозицію, відповівши Маску у соцмережах, що "натомість охоче придбає Twitter за 9,74 мільярда, якщо він продається".

Маск звинувачував свого колишнього колегу у перетворенні неприбуткової організації на корпорацію, спрямовану на використання ШІ для власного збагачення. Соратник Дональда Трампа стверджував, що OpenAI "час знову стати відкритою, сфокусованою на безпеці силою заради добра - як вона вже була колись".