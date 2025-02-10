В "Енергоатомі" заявляють, що будівельні роботи на майданчику ХАЕС — законні

В компанії відповіли на звинувачення групи народних депутатів України щодо ймовірної розтрати коштів та порушення норм законодавства.

В НАЕК "Енергоатом" прокоментували звинувачення групи народних депутатів України щодо ймовірної розтрати коштів та порушення норм законодавства під час будівельних робіт на майданчиках третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Енергоатом" .

У заяві йдеться, що проведення "Енергоатомом" ремонтно-відбудовних робіт на майданчиках енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС здійснюються відповідно до:

Указу Президента України №406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики";

постанови КМУ від 18.02.2009 № 118 "Про першочергові заходи з будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС".

розпорядження КМУ від 26.07.2018 № 579-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Будівництво енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС"

інвестиційного плану НАЕК "Енергоатом" на 2022-2026 роки, затвердженим розпорядженням КМУ від 12.08.2022 № 805-р.

"Експлуатаційне утримання будівельних конструкцій енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС – це комплексне завдання, що виходить за межі рутинного технічного обслуговування. Йдеться про збереження унікального інженерного комплексу", додають в Енергоатомі.

У понеділок народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив витяг із єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно з яким НАБУ відкрило справу по розтраті 430 млн грн на будівництво нових атомних блоків на ХАЕС. За словами Железняка, парламент не давав права проводити будівельні роботи на енергоблоках ХАЕС.

Згідно з витягом, досудове розслідування розпочате за спрямування коштів на добудову ХАЕС всупереч вимогам Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проєктування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення".