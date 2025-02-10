Йдеться про створення інноваційних засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

У 2025 році в пріоритеті Міноборони буде виробництво далекобійної зброї. Зокрема, йдеться про виробництво ракет, ПРО, систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомили у оборонному відомстві, використання далекобійної зброї – один з ключових елементів зменшення військового потенціалу країни-агресора.

"Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів в глибокому тилу росії, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike. Крім того, для захисту українських міст від ворожих обстрілів створюється ефективна система протиракетної оборони", – зазначили у міністерстві.

У 2024 році інвестиції в цей напрямок вже дали конкретні результати на полі бою, зокрема виготовили перші вітчизняні ракети і розширили серійне виробництво крилатих ракет; провели розробку та випробування балістичних та крилатих ракет, що дозволяє збільшити дальність ураження; триває робота щодо організації постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) спільного виробництва підприємствами ОПК України та іноземних партнерів.

Тому серед основних задач Міністерства оборони України на 2025 рік – створення інноваційних засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:

Балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;

Компонентів системи протиракетої оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;

Вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;

Систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Зокрема, проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи ПРО.

Супроводом таких проєктів займається Департамент розвитку ракетного озброєння та системи протиракетної оборони, створений у 2024 році. Це дозволило об’єднати сучасні технології, український досвід та підтримку союзників для створення ефективних бойових рішень.