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"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу

Відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

"Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу
Фото: Укренерго

11 лютого будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це заявило Укренерго.

Графіки діятимуть від 6.00 до 21.00. При цьому відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – заявили у компанії.

Енергетики наголосили, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

  • Днями міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не будуть вводити графіки відключення світла через похолодання.
  • 1 лютого Росія завдала ракетного удару по Україні. В зв'язку з ворожим обстрілом Укренерго застосувало превентивні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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