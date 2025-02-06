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У восьми областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії

Це пов'язано з російськими обстрілами. 

У восьми областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії
Високовольтні лінії електропередач
Фото: Радіо Свобода

У Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково Дніпропетровській та частково Черкаській областях вранці вимушено застосували аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженнями, завданими росіянами, повідомили в Укренерго.

Енергетики закликали споживати енергію пощадило з 7:00 до 20:00. Щоб підтримати енергосистему, в цей час треба обмежити використання потужних приладів. 

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", – йдеться у повідомленні.

Станом на 9 годину рівень споживання енергії був на понад відсоток вищим, ніж учора. 

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