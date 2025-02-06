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На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 272 людини, у тому числі 13 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 5 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Покровську, 1 у Лимані і Розі”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 лютого.

Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок і автівку, у Розі поранено людину, пошкоджено 4 будинки і 5 господарчих споруд.

Краматорський район. У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено адмінбудівлю, склад і гараж. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 6 приватних будинків, газогін і автомобіль; у Миколаївці — господарчу споруду і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

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