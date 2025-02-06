На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 5 лютого росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Покровську, 1 у Лимані і Розі”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 6 лютого.
Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок і автівку, у Розі поранено людину, пошкоджено 4 будинки і 5 господарчих споруд.
Краматорський район. У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено адмінбудівлю, склад і гараж. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 6 приватних будинків, газогін і автомобіль; у Миколаївці — господарчу споруду і авто.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.