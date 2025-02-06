Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засобів ППО.

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 845 310 солдатів.

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