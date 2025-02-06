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Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 845 310 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засобів ППО.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 845 310 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 9965 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16) од,
  • артилерійських систем  – 22753 (+46) од,
  • РСЗВ – 1271 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1055 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3737 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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