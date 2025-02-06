Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1240 окупантів, знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засобів ППО.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 845 310 (+1240) осіб,
- танків ‒ 9965 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16) од,
- артилерійських систем – 22753 (+46) од,
- РСЗВ – 1271 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1055 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133) од,
- спеціальна техніка ‒ 3737 (+2).
Дані уточнюються.