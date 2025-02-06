БПЛА атакували місто, звідки росіяни постійно запускають "шахеди"

У російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко на своїй сторінці у Telegram, робота БПЛА виявилася влучною, а під ураженням опинилися об'єкти, де росіяни зберігають дрони типу "шахед".

Саме з Приморсько-Ахтарська практично щоденно відбуваються запуски ворожих безпілотників, які годинами тероризують українські міста.