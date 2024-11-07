ЦПД: Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що натомість Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони поінформували, що Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет.

Про це повідомив глава ЦПД Андрій Коваленко.

“Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням, а шахеди – це дешевший інструмент, хоча ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях (відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%).