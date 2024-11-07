Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет

У Центрі протидії дезінформації кажуть, що натомість Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

ЦПД: Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони поінформували, що Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет. 

Про це повідомив глава ЦПД Андрій Коваленко. 

“Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації”, – написав Коваленко.

Він зазначив, що темпи виробництва ракет не дозволяють РФ вести інтенсивну війну з їх постійним використанням, а шахеди – це дешевший інструмент, хоча ефективність цих БПЛА швидше підходить для терору цивільних, ніж для використання по намічених цілях (відсоток їх ефективності ледь перевалює 10%).

  • Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. Зокрема, були атаковані Київ та Одеса
  • Крім того, на Житомирщині через атаку ворога є знеструмлення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies