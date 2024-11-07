Уночі дрони намагалися атакувати Одесу. Є поранений

Уночі російська армія атакувала дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків отримали ушкодження декілька будинків, постраждав чоловік. Зокрема, пошкоджено фасад та вікна 11-поверхівки. Також пошкоджені 14 авто і газопровід. Він не загорівся.
Також постраждало скління в двох п'ятиповерхівках по сусідству. Про це повідомив голова Одеської ОВА.
"Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження — лікарі надали допомогу на місці", – сказав він.
Олег Кіпер також додав, що ніхто не звернувся щодо потреби відселення, а також немає потреби в облаштуванні пунктів обігріву.
"Психологи ДСНС підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – розповів начальник обласної військової адміністрації.