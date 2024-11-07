The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
The Hill: Дональд Трамп - 47-ий президент Сполучених Штатів Америки
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
ГУР: вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі дрони намагалися атакувати Одесу. Є поранений

Внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки. 

Уночі дрони намагалися атакувати Одесу. Є поранений
Цієї ночі ворог намагався атакувати Одесу, є пошкодження від уламків
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Уночі російська армія атакувала дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків отримали ушкодження декілька будинків, постраждав чоловік. Зокрема, пошкоджено фасад та вікна 11-поверхівки. Також пошкоджені 14 авто і газопровід. Він не загорівся.

Пошкоджено багатоповерхівку
Фото: Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пошкоджено багатоповерхівку

Також постраждало скління в двох п'ятиповерхівках по сусідству. Про це повідомив голова Одеської ОВА.

"Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження — лікарі надали допомогу на місці", – сказав він.

В Одесі внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки та машини
Фото: Олег Кіпер у Telegram
В Одесі внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки та машини

Олег Кіпер також додав, що ніхто не звернувся щодо потреби відселення, а також немає потреби в облаштуванні пунктів обігріву.

"Психологи ДСНС підтримали п’ятьох осіб, які потребували допомоги. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", – розповів начальник обласної військової адміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies