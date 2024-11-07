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Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів області.

Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 11 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 77 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 211 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, РСЗВ, танків та дронами.

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Есманьську громаду армія РФ обстріляла з мінометів, артилерії та дронами, а Хотінську - КАБами, артилерією та мінометами.

Також з мінометів росіяни обстріляли Великописарівську та Свеську громади, а Зноб-Новгородську - з артилерії.

Шалигинську та Краснопільську громади окупанти атакували дронами, а Середино-Будську - дроном та стрілецькою зброєю.

По Дружбівській громаді окупанти били мінометами, гранатометами та зі стрілецької зброї.

Юнаківську громаду російські військові атакували КАБами та артилерією.

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