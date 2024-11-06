Українська сторона планує зустріч із представниками Google через скандал із картами

Українська сторона планує зустріч із представниками Google після скандалу з оприлюдненням карт, де були оприлюднені розміщення військових систем та об‘єктів України.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Збираюся пояснити їм, що викладати карти із зображенням розміщення військових систем та об‘єктів України, навіть якщо це знімки річної давності, не можна. Як мінімум тому, що в паблік це не має йти і будь-хто не повинен бачити стратегію розміщення військових систем у відкритому доступі», - зазначив Ковалеко.

Він додав, що Google обіцяв надалі блюрити об‘єкти.