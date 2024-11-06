У Чернігові внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі (оновлено)

У середу, 6 листопада, російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. внаслідок вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляє очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо, постраждала 1 людина", — ідеться у повідомленні.

Оновлення. За словами Брижинського, постраждали дві людини. Одна у важкому стані, інша має стан середньої тяжкості.