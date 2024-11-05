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Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів північного прикордоння України

Втрат та поранень серед цивільного населення не зафіксовано.

Окупанти за добу здійснили 19 обстрілів північного прикордоння України
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 04.11.2024 року нараховано 19 обстрілів (70 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.  

Чернігівська область

Новгород-Сіверський район

Семенівська громада:

Сергіївське – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Сумський район:

Хотінь – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Басівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Рогізне – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Павлівка – 2 обстріли: 18 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Журавка – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Варачине – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Покровка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Олександрівка – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Шосткинський район:

Зноб-Трубчевська – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Тимофіївка – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм. 

Відродженівське – 2 вибухи, ймовірно АГС.

Зазначимо, цієї ночі оборонці збили над Україною 48 ворожих БпЛА та дві керовані авіаракети. Росія запустила 79 ударних дронів, дві керовані авіаракети та КАБи.

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