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​За добу армія окупантів втратила 1260 солдатів

Від початку вторгнення втрати російської арміє склали близько 701 650 осіб.

​За добу армія окупантів втратила 1260 солдатів
Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1260 окупантів, 15 ворожих танків, 29 артсистем, 2 засоби ППО та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 9208 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
  • артилерійських систем – 20150 (+29) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+0).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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