​За добу армія окупантів втратила 1260 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1260 окупантів, 15 ворожих танків, 29 артсистем, 2 засоби ППО та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 701 650 (+1260) осіб,
- танків ‒ 9208 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
- артилерійських систем – 20150 (+29) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+0).