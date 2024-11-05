​За добу армія окупантів втратила 1260 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.24 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1260 окупантів, 15 ворожих танків, 29 артсистем, 2 засоби ППО та 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення втрати російської арміє склали близько 701 650 осіб.

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