Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"

Підозрюваний в заволодінні 62 млн гривень експосадовець переконує, що злочину не було.

Досудове розслідування по справі заволодіння 62 млн гривень, де підозрюваним є колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, завершено, сторони ознайомлюються з зібраними Національним антикорбюро доказами.

У розмові з LB live в програмі "Дорослий погляд" Щиголь сказав, що зацікавлений, щоб справу якнайшвидше передали до суду, але з доказами, що вони "ні в чому не винуваті". Він заявив, що впевнений у своїй правоті.

"Від підозри до вироку суду займає великий процес, ми ще маємо довести, що це неправильна позиція, і виривати з контексту якісь там файли, документи, якусь переписку, це не є правильним. Треба дивитися на всю картину загалом", – вважає підозрюваний.

Щодо оприлюднення НАБУ переписки, де він обговорював те, що йому принесли 22 кілограми чогось, Щиголь сказав, що це "вирвано з контексту".

"Це взагалі не має відношення до коштів. Це було про окрему систему, яку ми будували, де нам допомагали наші партнери без нас. Нам допомагали будувати партнери і там немає ні слова про кошти взагалі", – запевнив він.

Дослівно з оприлюдненого листування: "Мені тут привезли 6,4 – це 22 кг. Може мокрому віддати в гривні, щоб ручки не повідривалися", – писав Щиголь.