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Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"

Підозрюваний в заволодінні 62 млн гривень експосадовець переконує, що злочину не було. 

Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Фото: Макс Требухов

Досудове розслідування по справі заволодіння 62 млн гривень, де підозрюваним є колишній голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, завершено, сторони ознайомлюються з зібраними Національним антикорбюро доказами.

У розмові з LB live в програмі "Дорослий погляд" Щиголь сказав, що зацікавлений, щоб справу якнайшвидше передали до суду, але з доказами, що вони "ні в чому не винуваті". Він заявив, що впевнений у своїй правоті.

"Від підозри до вироку суду займає великий процес, ми ще маємо довести, що це неправильна позиція, і виривати з контексту якісь там файли, документи, якусь переписку, це не є правильним. Треба дивитися на всю картину загалом", – вважає підозрюваний.

Щодо оприлюднення НАБУ переписки, де він обговорював те, що йому принесли 22 кілограми чогось, Щиголь сказав, що це "вирвано з контексту".

"Це взагалі не має відношення до коштів. Це було про окрему систему, яку ми будували, де нам допомагали наші партнери без нас. Нам допомагали будувати партнери і там немає ні слова про кошти взагалі", – запевнив він. 

Дослівно з оприлюдненого листування: "Мені тут привезли 6,4 – це 22 кг. Може мокрому віддати в гривні, щоб ручки не повідривалися", – писав Щиголь.

  • За даними НАБУ, в 2020-2022 років власник групи компаній у змові топпосадовцями Держспецзв’язку реалізував схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. У результаті держпідприємство перерахувало компаніям понад 285 млн грн, у той час, як реальна вартість продукції становила 223 млн грн. Різницю у понад 62 млн грн учасники злочину вивели через закордонні компанії, обготівкували в Україні, після чого розділили між собою. НАБУ і САП домоглися арешту 1,5 млн дол. США криптоактивів, які знайшли у голови Держспецзв’язку. Досудове розслідування по цій справі завершили в липні. 
  • Щиголь був під вартою, але його випустили під заставу.
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