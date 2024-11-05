Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
Ексголова Держспецзв'язку зараз працює у ГУР: "маю якісь певні фахові знання"
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, відомо про поранену людину

Пошкоджений пʼятиповерховий багатоквартирний будинок.

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, відомо про поранену людину
Ігор Терехов
Фото: РБК

5 листопада російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. 

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пошкоджений пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. 

«На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка», - додав міський голова.

Наразі відповідні служби обстежують місце прильоту. Терехов додав, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по будинку «шахедом».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies