Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, відомо про поранену людину

Наразі відповідні служби обстежують місце прильоту. Терехов додав, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по будинку «шахедом».

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