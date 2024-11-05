Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, відомо про поранену людину

5 листопада російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пошкоджений пʼятиповерховий багатоквартирний будинок.
«На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка», - додав міський голова.
Наразі відповідні служби обстежують місце прильоту. Терехов додав, що, за попередніми даними, росіяни вдарили по будинку «шахедом».
- Через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки.