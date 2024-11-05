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​Клименко: підрозділи МВС отримають від уряду Швеції допомогу на 9 млн євро

ДПС, наприклад, отримає два судна з устаткуванням.

​Клименко: підрозділи МВС отримають від уряду Швеції допомогу на 9 млн євро
керівники МВС України Ігор Клименко і Міноброони Швеції Карл-Оскар Болін
Фото: скриншот відео

Швеція виділить окремим підрозділам Міністерства внутрішніх справ допомогу на 9 мільйонів євро.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко за підсумками зустрічі з міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном.

Йдеться про два судна з устаткуванням, які отримає Державна прикордонна служба, а також 40 тисяч захисних масок і респіраторів, які використовуватимуть рятувальники ДСНС.

Очільники міністерств обговорили співпрацю між обома державами у сферах цивільного захисту, протидії гібридним загрозам та розмінування, а також поглиблення взаємодії у питанні безпілотної авіації.

Також обидва міністерства підписали заяву про наміри.

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