​Клименко: підрозділи МВС отримають від уряду Швеції допомогу на 9 млн євро

ДПС, наприклад, отримає два судна з устаткуванням.

Швеція виділить окремим підрозділам Міністерства внутрішніх справ допомогу на 9 мільйонів євро.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко за підсумками зустрічі з міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном.

Йдеться про два судна з устаткуванням, які отримає Державна прикордонна служба, а також 40 тисяч захисних масок і респіраторів, які використовуватимуть рятувальники ДСНС.

Очільники міністерств обговорили співпрацю між обома державами у сферах цивільного захисту, протидії гібридним загрозам та розмінування, а також поглиблення взаємодії у питанні безпілотної авіації.

Також обидва міністерства підписали заяву про наміри.